Prima è stata picchiata brutalmente, poi spinta verso il precipizio di un belvedere di Pozzuoli dal suo ex, aiutato da due complici. “Sono una sopravvissuta”, queste le parole di Gaia, che ha raccontato quanto le è accaduto al deputato di alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, alla presenza anche dell’assessore al Comune di Pozzuoli, Titti Zazzaro. La donna e il suo ex compagno si erano separati lo scorso gennaio e lui, come spesso accade, non aveva accettato la fine della loro relazione, così come che fosse andata a vivere altrove con il figlioletto. La notte tra sabato e domenica l’uomo ha messo in atto la sua vendetta.

Il tentativo di ucciderla

Gaia si trovava in macchina quando è arrivato il suo ex compagno che, “con l’aiuto di due complici”, l’ha buttata giù dalla vettura, picchiandola con schiaffi, calci e pugni. L’uomo ha anche cercato di scaraventare la donna da un Belvedere, ma lei è riuscita a opporre resistenza. I suoi aggressori l’hanno quindi gettata nella loro auto, continuando a picchiarla. Lei è riuscita a prendere un cellulare e a chiamare il padre. I tre si sono impauriti per l’arrivo delle forze dell’ordine e hanno abbandonato su strada la donna, che è riuscita a fermare un passante e farsi aiutare. L’ex è stato arrestato ma lei vive ora nella paura. “Non dormo più, vivo con la paura della morte che incombe sulla mia testa, ho paura per mio figlio e per la nostra vita”, ha detto.

La rabbia di Borrelli

“Quel farabutto è in una prigione e dovrà restarci a lungo, ma agli altri due dove sono? – ha dichiarato Borrelli- L’hanno picchiata, tentato di ucciderla e sequestrarla eppure sembra, per, molti, che la vittima sia il suo ex . Come se una donna diventi proprietà degli uomini una volta fidanzati o sposati. Un ragionamento figlio di una sottocultura che è ben lontana dall’essere sradicata al contrario di ciò che si pensa. I due complici potrebbero cercare vendetta. Vogliamo sapere se almeno li stanno cercando e nel frattempo: assieme al sindaco di Bacoli Josy Della Ragione, ho chiesto che la casa della vittima venga messa sotto sorveglianza”.