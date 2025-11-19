In Illinois, negli Stati Uniti, un piccolo isolotto è diventato celebre per ospitare una Volvo S80 del 2001, parcheggiata dal 2012 in una vecchia miniera a cielo aperto allagata. Il fenomeno, noto come “Volvo Island”, non nasce da un progetto urbanistico ma da un’idea eccentrica di Scott Mann, meccanico di Ottawa, nella contea di LaSalle.

Mann, approfittando di una lingua di terra emersa nel bacino allagato, portò la sua Volvo con un carro attrezzi e successivamente utilizzò un escavatore per creare l’isolotto, circondando l’auto d’acqua. Inizialmente aveva pensato a un contest per far indovinare ai curiosi come l’auto fosse finita lì, ma rinunciò per motivi di sicurezza: il lago raggiunge profondità di circa 12 metri.

L’auto diventa virale

La notorietà di Volvo Island esplose nel 2015, quando Google Street View immortalò l’isolotto con l’auto, portando la storia all’attenzione globale. Nel tempo, l’isolotto è stato segnato su Google Maps come luogo di interesse, con centinaia di recensioni spesso ironiche o divertite.

Un’attrazione senza tempo

Nonostante gli anni, la Volvo S80 resta sull’isolotto, esposta agli agenti atmosferici ma intatta. Mann ha valutato di proteggerla o usarla come spazio pubblicitario, ma ha preferito preservare l’autenticità del gesto. Oggi Volvo Island continua a essere un punto di fascino per curiosi, appassionati di automobili e utenti che la visitano virtualmente o la segnalano durante le proprie gite.