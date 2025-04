Dopo la morte di Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa, avvenuta a febbraio nella loro proprietà di Santa Fe, le autorità sanitarie del New Mexico hanno condotto un’indagine ambientale sulla villa in cui risiedevano. Come riportato da TMZ, la valutazione preliminare del Dipartimento della Salute, effettuata il 5 marzo, non aveva riscontrato nulla di anomalo nella parte principale della casa. Tuttavia, in altre zone della vasta tenuta — del valore stimato di quattro milioni di dollari — sono emersi gravi segnali di scarsa igiene, in particolare un’importante infestazione di roditori.

Le cause della morte

Secondo quanto ricostruito, Betsy Arakawa aveva contattato un servizio medico il 12 febbraio per alcuni sintomi preoccupanti. Morì il giorno dopo a causa di una grave infezione polmonare provocata dall’Hantavirus, una malattia trasmissibile tramite contatto con urine o escrementi di topi. Gene Hackman, affetto da Alzheimer, è deceduto pochi giorni dopo, tra il 17 e il 18 febbraio, per il malfunzionamento del pacemaker. Sebbene i due decessi non siano collegati tra loro dal punto di vista medico, l’infezione contratta da Arakawa è stata attribuita alla presenza di topi nella proprietà.

Una situazione fuori controllo

L’indagine sanitaria ha rilevato escrementi di roditori in ben otto punti della tenuta, inclusi tre garage, due casette esterne e tre capannoni. Tracce di topi sono state rinvenute anche in due automobili, al cui interno si trovavano parassiti ed escrementi. Inoltre, erano presenti trappole con esche recenti, segno che la coppia era consapevole dell’infestazione e stava tentando di gestirla. Tuttavia, la vastità della proprietà e forse anche la loro età avanzata non hanno permesso un controllo efficace del problema.