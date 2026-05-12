Un uomo è morto dopo essersi dato fuoco in seguito a una lite con la moglie. L’episodio è avvenuto questa mattina, intorno alle 9.30 in un’abitazione a Vetrego di Mirano (Venezia). In base a una prima ricostruzione, i due hanno iniziato a discutere, poi lui, fuori di sé, ha appiccato le fiamme contro se stesso.

A intervenire sul posto gli operatori del Suem 118, che però non hanno potuto far altro che constatarne la morte, assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Mirano, i quali ora seguono la vicenda cercando di dare il supporto necessario alla famiglia in questa fase. L’uomo in preda alla disperazione aveva anche tentato di dare alle fiamme la palazzina a due piani dove viveva, senza riuscirci. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite.