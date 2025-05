Viveva con oltre cinquanta gatti che erano in condizioni igienico-sanitarie terribili, alcuni persino morti. La donna, un’accumulatrice seriale di felini, li teneva tutti nella sua casa di campagna a Velletri, in provincia di Roma. A trovare gli animali sono state le volontarie dell’associazione Qua La Zampa, che ora si stanno occupando dei mici, non senza difficoltà e facendo leva anche su possibili adozioni.

Non sono chiari i motivi per cui la donna abbia scelto di farli vivere così. Si sa che ha alle spalle un trascorso difficile, segnato anche dalla perdita di un figlio, ritrovato morto 15 anni fa senza un chiaro motivo. Probabilmente il suo era solo un intento positivo, non voleva fare loro del male. Tuttavia, non poteva essere quello il modo di aiutarli.