Se c’è una cosa che abbiamo capito in questa estate 2025 è che ai ladri fan gola più di ogni altra cosa gli orologi di lusso. Dopo il clamoroso furto del Richard Mille ai danni di un lord inglese, derubato a Capri, anche il rapper Fedez ha formalizzato al commissariato di polizia di Milano la denuncia per furto del suo orologio in oro lasciato nella villa presa in affitto a Forte dei Marmi. Valore: circa 200mila euro, neanche a dirlo.

Proviamo a ricostruire la vicenda. Nelle scorse settimane il cantante aveva preso in affitto una casa extralusso (Villa La Rita) sulla via Provinciale. Era poi apparso a più riprese con l’amico Leonardo Del Vecchio al famoso Twiga, diventato di proprietà dell’erede Luxottica. Una volta tornato a casa nella sua Milano, Fedez si sarebbe accorto della mancanza dell’oggetto, ipotizzando però che fosse semplicemente nella casa affittata in vacanza. Avrebbe quindi contattato tutte le persone di riferimento per un controllo immediato, ma dell’oggetto non ci sarebbe stata traccia. Di qui la sua decisione di formalizzare una denuncia alle autorità. Nell’abitazione, si legge su La Nazione, non ci sarebbero segni di effrazione sui punti di accesso all’immobile. Insomma, chi ha agito lo avrebbe fatto con non chalance.

E proprio nella tarda mattinata di ieri, restando a Forte dei Marmi, un turista messicano cinquantenne, in vacanza con la famiglia in Versilia, ha subito un tentativo di scippo del suo orologio di lusso, sempre marca Richard Mille, del valore di circa 200mila euro. Inseguito dalla vittima, il ladro è stato bloccato dalla polizia, allertata dallo stesso turista. In carcere è finito un 22enne di origine marocchina, naturalizzato belga, che, spiega la Questura lucchese, “non più tardi di qualche giorno addietro” era stato individuato “dalla polizia di frontiera di Malpensa, quale autore di un furto con destrezza di uno zaino, contenente effetti personali preziosi del valore di oltre 150mila euro, appartenente a un cittadino statunitense”. L’extracomunitario, “irregolare in Italia”, risulta avere numerose segnalazioni per reati contro il patrimonio, commessi in diverse nazioni europee ed è risultato ricercato dalla Spagna anche per immigrazione clandestina.