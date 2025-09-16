I ladri entrano in casa e oltre a portare via oggetti personali delle vittime sottraggono anche il cane. Per una coppia di Ravenna sono state ore d’angoscia, dopo che dei malviventi lo scorso sabato mattina sono entrati in casa loro mentre i due dormivano. Subito hanno realizzato l’assenza dell’animale e oltre alla denuncia hanno cercato via social di rintracciare il loro cane. L’informazione è stata diffusa anche nelle reti di Ravenna Sos Sicurezza.

La condivisione della foto del cane ha avuto un esito positivo: come si legge su Ravennawebtv, Mia è stata riconosciuta da alcune persone appartenenti alla rete e segnalata ai padroni. La coppia è così riuscita a rintracciare il cane mentre veniva trasportato da un uomo, in bicicletta, non lontano dalla stazione ferroviaria ed ha allertato i Carabinieri. Trovandosi davanti i proprietari dell’animale, il ladro l’ha abbandonato ed è scappato a piedi, ma è stato comunque fermato successivamente dai militari.