I ladri lo derubano dell’incasso del giorno mentre si trovava in piazza Cavour a Pinerolo, in provincia di Torino. Un colpo fatale per il commerciante, che accusa un malore e muore. Come si legge su Today, l’uomo, 60 anni, titolare di un magazzino di prodotti alimentari a Bricherasio, sarebbe stato avvicinato da una persona dopo essere sceso dalla sua vettura. In pochi istanti il malvivente è riuscito a sottrargli la casetta con l’incasso, che probabilmente stava andando a depositare in banca.

Dopo lo scippo, la vittima è riuscita a chiamare i carabinieri per raccontare quanto era accaduto Quando mi militari sono arrivati sul posto, l’uomo è riuscito solo a dire: “mi hanno derubato”, per poi accasciarsi a terra sul marciapiede, privo di conoscenza. Inutile anche l’arrivo dei sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, invano. Le forse dell’ordine stanno svolgendo indagini sul caso.