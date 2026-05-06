Ad Alessandria, nel 2016, i sanitari del 118 erano intervenuti in una mansarda per salvare la vita a un uomo di 61 anni. Nonostante il tempestivo intervento, l’uomo è stato dichiarato morto per soffocamento. Secondo quanto ricostruito nel corso del processo penale, il 61enne e la sua amante erano soliti fare bondage, una pratica sessuale che consiste nel legare o immobilizzare il partner consenziente utilizzando corde, manette o bende.

450mila euro di risarcimento

Il capo di accusa era stato trasformato da omicidio preterintenzionale a colposo, in quanto i giudici hanno ritenuto che nel decesso ci fosse stato un concorso di colpa tra la vittima e l’amante. La donna è stata poi condannata in via definitiva a un anno di reclusione. A distanza di circa dieci anni, l’amante del 61enne è stata condannata dal tribunale civile di Alessandria a risarcire con 450mila euro la moglie e i figli dell’uomo. Il giudice ha poi stabilito che il risarcimento del danno deve essere liquidato in sede civile.