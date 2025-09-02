Domenica pomeriggio l’aereo che trasportava Ursula von der Leyen da Varsavia a Plovdiv ha perso il segnale Gps durante la fase di avvicinamento all’aeroporto bulgaro. Per circa un’ora il velivolo ha sorvolato la zona senza poter contare sulla navigazione satellitare. Alla fine, il pilota ha scelto un atterraggio manuale basato su mappe cartacee e sul sistema alternativo Ils, indipendente dal Gps. Nessun passeggero è stato esposto a pericolo immediato.

Secondo tre funzionari citati dal Financial Times, si tratterebbe di un’operazione di interferenza russa, con un “jamming” deliberato dell’intera area aeroportuale. La Commissione europea ha sottolineato che le autorità bulgare sospettano possibili interferenze intenzionali. Sofia, però, si è limitata a confermare la neutralizzazione del segnale satellitare, senza indicare responsabilità esterne. Anche il direttore dell’aeroporto ha ridimensionato l’accaduto, definendolo una procedura di routine per l’aviazione civile. Il ministro dell’Interno Daniel Mitov ha escluso un cyberattacco, annunciando ulteriori indagini.

Un episodio simile è stato raccontato dal generale Carsten Breuer, capo della Bundeswehr. In conferenza stampa a Berlino ha riferito che due voli militari tedeschi — uno sopra il Baltico e un altro diretto in Lituania — hanno subito analoghi problemi di navigazione. Anche in quei casi i piloti sono riusciti a proseguire senza conseguenze, ma la vicenda è stata letta come parte delle minacce ibride che colpiscono regolarmente le forze armate europee. Dal Cremlino intanto è arrivata una smentita netta. Il portavoce Dmitry Peskov ha definito “non corrette” le informazioni su un presunto coinvolgimento russo, respingendo ogni accusa di responsabilità nell’incidente che ha interessato l’aereo della presidente della Commissione Ue.