Un elicottero è precipitato a Solcio di Lesa (Novara), sul Lago Maggiore, poco dopo il decollo da una villa della zona. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi con un’ambulanza e l’elisoccorso del 118, insieme a vigili del fuoco e carabinieri, mentre le operazioni di emergenza sono tuttora in corso.

Le prime notizie

Il velivolo privato era decollato dalla villa situata in località foce dell’Erno quando, per cause ancora da accertare, ha perso quota ed è precipitato con tutte le persone a bordo.

Il bilancio è di un morto e tre feriti. La vittima è un uomo ultrasettantenne, cittadino svizzero, residente nella villa da cui è partito il velivolo. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato lui ai comandi dell’elicottero al momento della fase di decollo. I tre feriti, tutti di nazionalità straniera e amici della vittima, sono stati classificati in codice giallo: due sono stati trasferiti in elisoccorso all’ospedale di Novara, mentre il terzo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Borgomanero.

Sono in corso accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e le cause della perdita di controllo del mezzo.