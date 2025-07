A Ladispoli è mistero intorno a un presunto coccodrillo avvistato nel fiume Sanguinaria. Alcuni cittadini sostengono di aver visto un rettile di piccole dimensioni – tra i 50 e i 70 centimetri – attirando la curiosità della popolazione e facendo scattare l’allerta. Le forze dell’ordine e la Protezione civile sono già intervenute, ma finora le ricerche non hanno dato esito. Il sindaco Alessandro Grando ha cercato di chiarire la situazione con un post su Facebook: “Sono giunte alcune segnalazioni riguardanti la possibile presenza di un rettile di modeste dimensioni all’interno del fiume Sanguinaria. In base alle fotografie e alle testimonianze raccolte potrebbe trattarsi di un piccolo esemplare di caimano, tra i 50 e 70 cm. Non si esclude che possa trattarsi di uno scherzo di pessimo gusto. Ad ogni modo, sono già state allertate le autorità competenti, che interverranno sul posto per accertare i fatti ed eventualmente catturare l’animale. Nel frattempo si invita la cittadinanza a prestare attenzione e a segnalare con tempestività eventuali avvistamenti alle Forze dell’ordine”. Un altro “caso safari” per la cittadina, già teatro in passato della fuga di un leone da un circo.