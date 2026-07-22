Una donna è stata portata in ospedale e poi sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio dopo avere lanciato un cane dal quarto piano di una palazzina di un comune del Catanese. Non sarebbe la prima volta che la paziente compie un gesto di questo tipo. L’animale è sopravvissuto, ma ha riportato gravissime fratture e numerosi traumi. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia locale. Lo rende noto, con un comunicato, il Partito animalista Italiano che sull’accaduto ha presentato una denuncia alla Procura di Catania.