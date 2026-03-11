Un episodio che ricorda pericolosi fatti di cronaca degli anni Ottanta si è verificato in Lombardia, dove tre ragazzi di appena tredici anni sono stati identificati come responsabili di lanci di sassi contro auto in transito. I giovani, residenti nei comuni di Missaglia e Montevecchia, in provincia di Lecco, si spostavano a piedi o utilizzando i mezzi pubblici fino a Usmate Velate, nel territorio del Monzese.

Qui raggiungevano un cavalcavia ferroviario dal quale prendevano di mira le vetture che transitavano su una piccola strada comunale sottostante. Si tratta di una via secondaria, poco trafficata, ma comunque frequentata da automobilisti che si sono trovati improvvisamente esposti a un gesto estremamente pericoloso.

Ai carabinieri della stazione di Arcore sono arrivate diverse segnalazioni relative ad almeno tre episodi distinti, avvenuti tutti nella stessa fascia oraria, tra le 20 e le 20.30. In uno di questi casi il lancio ha provocato la rottura del parabrezza di un’automobile in transito. Nonostante il danno, fortunatamente non si sono registrati feriti.

L’intervento dei carabinieri e la posizione dei minori

Dopo le denunce e le segnalazioni ricevute, i militari dell’Arma hanno avviato controlli nella zona interessata. Durante un servizio di monitoraggio effettuato nella serata del 3 marzo, i carabinieri sono riusciti a individuare i responsabili mentre si trovavano in un’area boschiva vicina alla linea ferroviaria e alla strada sottostante.

Proprio in quel momento i tre ragazzi sono stati sorpresi mentre lanciavano un sasso in direzione di un’autovettura in transito. Il conducente del veicolo colpito, tuttavia, ha continuato la marcia senza fermarsi.

I giovani sono stati immediatamente fermati e identificati. Successivamente sono stati affidati ai rispettivi genitori e segnalati all’autorità giudiziaria minorile. Tuttavia, essendo tutti minori di 14 anni, la legge italiana non prevede la loro perseguibilità penale.