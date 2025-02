Brutte disavventure, almeno due, in provincia di Parma per quelle che si annunciavano come occasioni e promesse d’amore. Gli appuntamenti, stabiliti su una nota chat di incontri che garantisce l’anonimato degli iscritti, si sono rivelati una vera e propria imboscata per due malcapitati.

Appuntamento al buio in località Villanova

Uno degli appuntamenti al buio è avvenuto in località Villanova dove si sono presentati in tre, uno armato di coltello. Con intimidazioni e minacce hanno preteso contanti, preziosi e tutto quello che la vittima aveva addosso. Il malcapitato però ha avuto la prontezza di riflessi e il sangue freddo per riguadagnare rapido la vettura e fuggire senza brutte conseguenze.

L’appuntamento al buio si rivela una rapina, due episodi in provincia di Parma, tre arresti (foto Ansa-Blitzquotidiano)Nel secondo episodio la vittima ha reagito provando a difendersi. Ha rischiato di morire soffocato, gli aggressori lo avevano spinto sul fondo del canale con la faccia in acqua. Anche lui è riuscito a trovare rifugio in macchina bloccando le portiere ma non potendo scappare perché gli avevano sottratto le chiavi. Alla fine la banda dei tre è stata sgominata.