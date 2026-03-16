Un operaio di 46 anni ha lasciato il suo cane chiuso in auto mentre lui se ne andava a trascorrere tempo in una sala Bingo alle porte di Roma. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Valmontone, in seguito a una segnalazione giunta al numero di emergenza 112. Giunti nei pressi di una sala giochi in via Genazzano, i militari hanno trovato il cane chiuso all’interno dell’auto, lasciato nell’abitacolo con portiere e finestrini completamente serrati. L’uomo è stato denunciato per abbandono di animale.