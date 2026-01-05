Il padrone era a sciare, mentre il suo cane se ne stava chiuso nell’abitacolo dell’auto parcheggiata in alta quota. Questa la disavventura capitata all’animale, salvato dai Carabinieri della Stazione di Avelengo, nel corso di un servizio di perlustrazione nel comprensorio di Merano 2000, in Alto Adige. I militari stavano facendo dei controlli nell’area di Falzeben, quando hanno sentito dei lamenti insistenti provenire da un Suv in sosta.

Una volta che si sono avvicinati al veicolo, hanno scoperto che all’interno della vettura c’era un cane in stato di stress e sofferenza. I carabinieri hanno rintracciato il proprietario del mezzo, un turista in vacanza nella zona, allontanatosi da almeno due ore. L’animale è stato liberato e rifocillato. Per il proprietario è scattata la contestazione prevista dalla normativa: lasciare un animale chiuso in auto, anche in inverno, può configurare una situazione di maltrattamento, soprattutto quando provoca sofferenza o mette a rischio la salute dell’animale.