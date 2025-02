Un madre del Texas ha lasciato giacere sua figlia, muta e affetta da una grave forma di autismo, sul pavimento per ore. Quando la donna ha chiamato la polizia gli agenti hanno trovato la giovane morta e malnutrita, descrivendola come “mummificata”. Giunti sul posto i poliziotti sono stati accolti da un “forte odore sgradevole” proveniente dalla camera da letto della 19enne, dove quest’ultima è stata poi trovata sdraiata in una “posizione quasi fetale” per terra. Era così magra che sembrava fosse più piccola della sua età.

“Era, come descritto, pelle a ossa”, ha detto un addetto alle informazioni pubbliche del Dipartimento di Polizia di Balch Springs (BSPD), spiegando che aveva anche “grandi lacerazioni che esponevano arti in decomposizione”. La giovane sembrava essere in uno stato “mummificato”, ha continuato Gonzalez, aggiungendo che l’osso della spalla “sporgeva”. “Era semplicemente irriconoscibile per una diciannovenne trovarsi in quella posizione”.

La giovane morta da 6 a 24 ore prima

Come si legge sul sito People, sebbene la madre della ragazza abbia insistito sul fatto che la figlia respirasse prima dell’arrivo dei soccorritori e avesse mangiato una “manciata di cracker Goldfish quel giorno”, la polizia ritiene che fosse morta da almeno quattro ore, perché il rigor mortis e il liver mortis, cambiamenti che si verificano dopo la morte, si erano già manifestati. In seguito i medici legali hanno stimato che la 19enne fosse morta da ancora più tempo: da sei a 24 ore prima.