Ha lasciato da soli in un appartamento tre cani, un chihuahua, un meticcio pincher e un alano, insieme a un gatto. Fin qui, nessuna anomalia, se non fosse che gli animali erano tutti in pessime condizioni igieniche, affamati e assetati. Per questa incuria, una 40enne di Bolzano è stata denuncia con l’accusa di maltrattamento e abbandono di animali.

I carabinieri sono intervenuti in un alloggio Ipes in zona don Bosco, dopo essere stati sollecitati da alcuni vicini della donna, preoccupati perché gli animali si lamentavano, disturbando la quiete. I militari hanno richiesto l’intervento del servizio veterinario provinciale, che si è occupato di confiscare gli animali in situazioni simili e di portarli in una struttura d’assistenza.