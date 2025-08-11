Erano usciti a cena senza il loro bambino di 5 mesi, che avevano lasciato a dei parenti. Un’uscita che si erano concessi per festeggiare il ventunesimo compleanno della mamma del piccolo. In loro assenza, mentre la bisnonna e una prozia si prendevano cura del bimbo, che dormiva in una stanza, uno dei tre cani dell’anziana lo ha azzannato e sbranato. La storia arriva dalla Florida, precisamente dalla città di Ormond Beach, dove la tragedia si è consumata alla fine dello scorso luglio.

Mentre una delle parenti preparava il tè e dei toast ha fatto uscire i suoi tre cani dalle cucce. Gli investigatori hanno riferito che uno di loro, un incrocio tra un alano e un husky, ha aperto la porta della camera e si è fiondato sul bambino. I genitori piccolo sono tornati a casa e lo hanno portato d’urgenza in ospedale, ma è morto per le ferite riportate. “Questa giovane madre ricorderà nel giorno del suo compleanno che suo figlio è morto”, ha dichiarato lo sceriffo della contea di Volusia, in una conferenza stampa. “È così, così, così tragico. Doveva essere una serata fantastica e ora non riesco proprio a immaginare cosa provi chiunque sia in questa famiglia”.