Una vicenda che ha dell’incredibile è accaduta all’aeroporto El Prat di Barcellona, uno dei più trafficati della Spagna. Una coppia in partenza per un viaggio ha scoperto, al momento dell’imbarco, che il passaporto del figlio di 10 anni era scaduto. Anziché rinunciare alla partenza o cercare una soluzione alternativa, i genitori hanno deciso di lasciare il bambino al terminal, affidandolo temporaneamente a un parente in arrivo, e sono saliti a bordo dell’aereo come se nulla fosse.

La storia è stata riportata da Lilian, coordinatrice dei controllori del traffico aereo di El Prat, attraverso un video su TikTok poi ripreso dai media spagnoli. La scelta dei genitori ha sollevato un’ondata di indignazione e ha richiamato l’attenzione sull’accaduto.

L’intervento del personale e delle forze dell’ordine

Quando il bambino ha spiegato al personale di terra che non poteva partire per la mancanza di un passaporto valido e del visto necessario, gli operatori dell’aeroporto si sono immediatamente attivati. Dopo aver appreso che i genitori erano comunque partiti lasciandolo solo in attesa del presunto arrivo di un parente, è stata allertata la polizia aeroportuale.

Gli agenti sono intervenuti in tempi rapidissimi, rintracciando i genitori prima del decollo e facendoli scendere dall’aereo. La famiglia è stata riunita nella stazione di polizia interna dello scalo, dove si sono svolti i primi accertamenti. Non è ancora chiaro se verranno prese misure legali nei confronti della coppia.

Il racconto indignato della controllora

A rendere pubblica la storia è stata proprio Lilian, che ha raccontato l’episodio sui social visibilmente sconvolta. “Come controllore di volo ne ho viste tante, ma questa situazione è stata surreale”, ha dichiarato. E ha aggiunto: “Da madre, fatico a capire come si possa lasciare un figlio così piccolo da solo in aeroporto, aspettando un parente che potrebbe metterci ore ad arrivare”.