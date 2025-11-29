Due spacciatori incensurati di 54 e 30 anni sono stati arrestati a Pieve Emanuele, in provincia di Milano, a causa di un rubinetto lasciato aperto che ha allertato le forze dell’ordine. Venerdì pomeriggio, infatti, i vigili del fuoco, intervenuti in un appartamento di via Verdi per una perdita d’acqua che aveva allagato anche le parti comuni del condominio, hanno contattato i carabinieri. All’interno dell’abitazione, vuota al momento dell’intervento, i militari hanno scoperto circa 70 chili di hashish, parte conservata in un frigorifero a pozzetto, 2,5 chili di marijuana, circa 80 grammi di cocaina nella cassaforte, 19 sigarette elettroniche con marijuana, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Alcuni stupefacenti erano già preparati con loghi e immagini di cartoni animati e serie TV. I carabinieri hanno atteso il rientro dei due, che hanno tentato la fuga a piedi ma sono stati bloccati: il trentenne aveva con sé altri 4 grammi di cocaina suddivisi in 11 dosi. Entrambi sono stati portati al carcere di San Vittore.