In Italia siamo abituati a vedere sanzioni per divieti di sosta, eppure ci sono comportamenti molto meno noti che possono portare a multe altrettanto salate. È il caso dell’abbandono di un veicolo parcheggiato con i finestrini abbassati, una condizione che – anche se si tratta della propria auto, lasciata sotto casa – può rappresentare una violazione del Codice della Strada.

A farne le spese è stato Franco Tebaldi, residente in via Condotti a Fano, che ha ricevuto una contravvenzione da parte della Polizia Locale per non aver messo in sicurezza il proprio mezzo. Sorpreso e infastidito, Tebaldi ha raccontato l’accaduto al Corriere Adriatico, lamentando il fatto che una simile norma non sia conosciuta dalla maggior parte degli automobilisti. Secondo lui, sarebbe stato più ragionevole un semplice avviso, piuttosto che una multa, visto che la violazione non è tra le più intuitive.

Cosa dice il Codice della Strada

La risposta delle autorità locali, però, è stata chiara. Il vicecomandante della Polizia Locale, Di Benedetto, ha spiegato che il provvedimento è pienamente legittimo e trova fondamento nel Codice della Strada. La norma prevede che ogni proprietario debba adottare tutte le precauzioni necessarie per impedire un uso improprio del proprio veicolo da parte di terzi.

Questo significa evitare che l’auto possa essere messa in moto, manomessa, o che ciò che si trova al suo interno venga rubato facilmente. Anche lasciare i finestrini aperti può configurarsi come una negligenza, poiché offre l’opportunità a eventuali malintenzionati di entrare nell’auto senza sforzo. In definitiva, pur trattandosi di una regola poco nota, il Codice è chiaro: la responsabilità della sicurezza del veicolo è a carico del proprietario.