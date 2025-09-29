Un episodio drammatico ma dal finale fortunato si è verificato giovedì 25 settembre nella zona di Piazza Vittorio Emanuele, a Roma. Una giovane di 21 anni, sconvolta dopo aver ricevuto una telefonata dal fidanzato che intendeva lasciarla, ha tentato di lanciarsi dalla finestra della propria abitazione. Fortunatamente, la prontezza e la presenza d’animo della madre, una donna di 60 anni, hanno impedito la tragedia.

Secondo quanto ricostruito, la madre aveva notato segnali preoccupanti nel comportamento della figlia e l’aveva seguita fino alla sua camera, intuendo che qualcosa non andava. Appena la giovane si è sporta verso la finestra, la madre l’ha afferrata per i piedi, impedendole di cadere nel vuoto e sostenendola sospesa per diversi minuti. Durante questi istanti concitati, un passante ha assistito alla scena e ha immediatamente chiamato il 112, richiedendo l’intervento urgente delle forze dell’ordine.

Soccorsi e conseguenze

In pochi minuti, agenti della Polizia di Stato sono giunti sul posto, sfondando la porta dell’abitazione e mettendo in sicurezza la giovane. Contemporaneamente, il personale sanitario è arrivato con un’ambulanza e ha trasportato la 21enne al San Giovanni, dove è stata sottoposta ai controlli del caso. Le sue condizioni di salute risultano buone e resta ricoverata per monitoraggio. Anche la madre è stata medicata per alcuni graffi causati dal tentativo di divincolarsi della figlia.