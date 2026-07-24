I fatti si sono verificati lungo la costa di Latina nel corso della mattinata di giovedì 23 luglio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori e riferito dalla giovanissima vittima, un ragazzino di 14 anni, un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, avrebbe avvicinato il giovane con un pretesto ingannevole, sostenendo di volergli mostrare una presunta scottatura sulla pelle. Sfruttando questa scusa, l’anziano avrebbe poi compiuto atti di molestia nei confronti del minore, come infilargli le mani nelle mutande.

L’intervento della madre e l’arresto della Polizia

A sventare il peggio sono state le grida di aiuto del 14enne, che hanno immediatamente messo in allarme la madre. La donna si è precipitata sul posto e, con grande prontezza, è riuscita a trattenere il 79enne impedendogli di scappare, mentre allertava le forze dell’ordine. Gli agenti della Squadra Volante sono giunti tempestivamente sul luogo dell’accaduto per identificare i presenti e raccogliere le prime testimonianze.

Durante la successiva perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. L’arma da taglio e il suo telefono cellulare sono stati posti sotto sequestro per ulteriori approfondimenti investigativi. Al termine delle formalità di rito, l’anziano è stato tratto in arresto con l’accusa di violenza sessuale aggravata ed è stato contestualmente denunciato a piede libero per il porto abusivo dell’arma.