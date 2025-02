Il leggendario attore Gene Hackman, 95 anni, e sua moglie Betsy Arakawa, pianista classica di 63 anni, sono stati ritrovati morti nella loro casa di Santa Fe. Lo ha confermato lo sceriffo Adan Mendoza, che ha trovato i corpi senza vita poco dopo la mezzanotte insieme al loro cane. Stando alle dichiarazioni dello sceriffo, si ritiene che non ci sia stata alcuna azione criminale in relazione alla loro scomparsa. Non è stata ancora fornita la causa della loro morte e non è stato ancora confermato quando la coppia è deceduta. Al momento sono in corso le indagini.

L’attore, due volte premio Oscar, si era ritirato dal mondo della recitazione nel 2008, dopo una lunga e grandiosa carriera grazie a film come Il braccio violento della legge (1971), La conversazione (1974), Mississippi Burning – Le radici dell’odio (1988), Gli spietati (1992) e I Tenenbaum (2001). Nel 2021 era stata pubblicata la sua ultima foto: “Recentemente si è fatto scattare questa foto per mostrare che a 91 anni è vivo e sta bene, e vive in New Mexico”, aveva dichiarato il fotografo James Neibaur.