Domenica 28 settembre, a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, si è consumata una tragedia che ha scosso l’intera comunità. Una giovane donna di 25 anni, incinta all’ottavo mese, ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente stradale. La vittima viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf insieme al compagno e a un minore quando, lungo la strada provinciale 55 che collega San Salvo al centro molisano, l’auto si è improvvisamente ribaltata. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe urtato il muretto in cemento di una tubazione idrica, finendo fuori controllo. La donna sarebbe rimasta incastrata sotto l’auto. Nonostante l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato cuscinetti idraulici per sollevare il mezzo, per la giovane non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto sul colpo.

I soccorsi e il dolore della comunità

Il compagno della donna e il ragazzo che si trovava sul sedile posteriore sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Timoteo di Termoli. Entrambi risultano ricoverati, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, personale del 118 Molise e carabinieri della Stazione di Montenero di Bisaccia e della Compagnia di Termoli, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. La sindaca Simona Contucci, accorsa sul luogo del dramma, ha definito l’accaduto “una tragedia enorme, immane”, esprimendo il cordoglio dell’intera comunità.