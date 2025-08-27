Ha lavato il proprio cane all’interno di un autolavaggio nel centro di Biella, utilizzando la schiuma attiva e la lancia ad alta pressione normalmente impiegata per i veicoli. Protagonista del gesto un uomo di 57 anni, ora denunciato dai carabinieri forestali con il supporto del Norm. Le immagini del video, riprese sul posto, mostravano l’animale – un cane di piccola taglia – legato e sottoposto prima a una copertura di detergente, poi al getto potente dell’acqua. Una pratica considerata crudele e potenzialmente molto pericolosa, che ha subito fatto scattare l’indignazione e l’intervento delle autorità. Grazie agli accertamenti, l’uomo è stato rapidamente identificato e deferito. Il cane, regolarmente registrato con microchip, è stato affidato a un controllo sanitario: fortunatamente le sue condizioni di salute sono risultate buone, nonostante lo stress subito.