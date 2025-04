Lavorava come addestratore, ma invece di prendersi cura degli animali che aveva in affidamento, li maltrattava, arrivando anche a ucciderli. Gli agenti della polizia provinciale lo hanno individuato durante una manifestazione canina svoltasi in Brianza lo scorso 30 marzo. Il trentenne risultava infatti già indagato, ma cercava ancora altri animali da seviziare.

Da tempo l’uomo si rendeva irreperibile per evitare la ricezione della notifica degli atti giudiziari. Gli agenti lo hanno quindi seguito e fermato mentre si allontanava dalla manifestazione in auto. L’addestratore è stato portato al comando, dove è stato identificato e gli sono stati notificati gli atti giudiziari a suo carico. Si è giustificato dalle accuse, sostenendo che alcuni animali fossero morti per cause naturali. Per lui sono scattate anche delle sanzioni amministrative.