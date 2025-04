Tra le notizie che arrivano dal mondo si spazia da Cuba all’Afghanistan. Come ogni giorno, vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Il governo comunista di Cuba ha vietato la processione della Via Crucis della Domenica delle Palme che si sarebbe dovuta svolgere la scorsa domenica nel quartiere El Vedado, della capitale l’Avana. La comunicazione è arrivata da don Lester Rafael Zayas Díaz sul suo profilo Facebook, informando “che la Solenne Via Crucis annunciata e preparata dalla Vicaria per la Domenica delle Palme alle 18 è stata sospesa perché le autorità non l’hanno approvata”.

Spostiamoci in Medio Oriente. Il leader supremo dei talebani, Hibatullah Akhundzada, ha difeso la recente esecuzione di quattro uomini condannati per omicidio, definendo le pene essenziali per l’attuazione della Sharia, la legge islamica. Lo scrive Afghanistan Times, precisando che in un raro messaggio audio, Akhundzada ha affermato che “nessun comandamento dell’Islam dovrebbe rimanere incompiuto”, facendo riferimento alle recenti esecuzioni.

Passiamo agli Stati Uniti. Lauren Sanchez, la futura moglie del patron di Amazon, Jeff Bezos, ha personalmente disegnato la tuta spaziale che lei e altre cinque vip di un equipaggio di sole donne indosseranno a bordo del New Shepard, il veicolo spaziale suborbitale di Blue Origin il cui lancio è in programma oggi in Texas. Lady Bezos si è fatta aiutare da due stilisti, Fernando Garcia e Laura Kim, i co-fondatori della griffe Monse che sono direttori creativi di Oscar de la Renta e che hanno disegnato l’abito da lei indossato l’anno scorso sul tappeto roso del gala del Met.

Restando negli Usa, la compagnia proprietaria dell’elicottero caduto nel fiume Hudson giovedì scorso causando la morte di sei persone, inclusa una famiglia spagnola in vacanza a New York, chiuderà i battenti. A bordo del velivolo c’erano, oltre al pilota, l’amministratore delegato di Siemens Spagna – Agustín Escobar – con la moglie e i loro tre figli di quattro, cinque e 11 anni. La famiglia stava effettuando un volo turistico sopra Manhattan, descritto dall’operatore come il “tour turistico definitivo di New York City”.

Concludiamo dal Sud America, con una notizia decisamente insolita. In Brasile scuole, ospedali e abitazioni nelle favelas di Rio de Janeiro possono essere utilizzate come basi strategiche ‘improvvisate’ per operazioni di polizia. La disposizione è parte di un’articolata decisione della Corte suprema brasiliana, chiamata a stabilire nuove regole di ingaggio nel tentativo di limitare la violenza degli scontri nelle comunità carioca.