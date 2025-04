Tra le news che arrivano dal mondo oggi ci sono diversi aggiornamenti, con un immancabile focus sui funerali di Papa Francesco, la cui morte lo scorso 21 aprile è al centro delle cronache mondiali da giorni.

Partiamo a tal proposito con una notizia dalla Russia, che manderà la ministra della Cultura russa Olga Lyubimova ai funerali di Jorge Mario Bergoglio. Sarà lei a rappresentare il Paese, dopo che il presidente Vladimir Putin aveva fatto sapere di non prendere parte alla cerimonia. La decisione è stata presa proprio da capo del Cremlino, secondo quanto riferisce l’agenzia Ria Novosti.

Spostiamoci in Cina, con il gigante asiatico che ha lanciato la navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-20 dal sito di Jiuquan, nel nordovest del Paese. Lo riferiscono i media statali di Pechino, ricordando che nella missione sono impegnati gli astronauti Chen Dong (comandante), Chen Zhongrui e Wang Jie: dovranno raggiungere la stazione spaziale orbitante mandarina Tiangong e restarvi per sei mesi.

Non manca un aggiornamento sulla guerra dei dazi, con la Cina che nega di aver avviato con gli Usa negoziati sul commercio e definisce “Informazioni false” i recenti messaggi americani secondo cui le parti stanno trattando e troveranno persino un accordo. “Per quanto a mia conoscenza, Cina e Stati Uniti non si sono consultati né hanno negoziati sulla questione dei dazi, né tantomeno hanno raggiunto un accordo”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, secondo i media statali.

Passando alla Turchia, sono state ben 180 le scosse di assestamento registrate nel Mare di Marmara e nei pressi di Silivri, alla periferia di Istanbul, dopo il terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito la stessa zona nella tarda mattinata di ieri ed è stato sentito nella città sul Bosforo. La più recente scossa di assestamento, di magnitudo 4.1, è stata registrata alle 7:19 ora locale, le 6:19 in Italia, secondo i dati dell’agenzia per i disastri e le emergenze turca Afad.

Concludiamo con un’altra notizia dall’Asia. La procura sudcoreana ha dichiarato oggi di aver incriminato l’ex presidente Moon Jae-in per corruzione, relativa all’impiego del genero presso una compagnia aerea. Moon è stato “incriminato per corruzione per aver ricevuto 217 milioni di won (130.000 euro) in relazione all’aver facilitato l’impiego del genero presso una compagnia aerea”, ha dichiarato la Procura distrettuale di Jeonju in un comunicato.