Tra le notizie che arrivano dal mondo oggi ci sono diversi aggiornamenti dal punto di vista della politica e della cronaca internazionale, dagli Stati Uniti alla Turchia. Vediamo le news nel dettaglio.

Partiamo dall’America, con Donald Trump che ha annunciato di aver ordinato di ricostruire e riaprire il carcere di Alcatraz, la prigione federale situata su una piccola isola della California chiusa ormai sessant’anni fa. Il carcere ospiterà “i criminali più spietati e violenti d’America”, ha scritto il presidente americano su Truth, aggiungendo che la prigione sarà “sostanzialmente ampliata”.

Sposiamoci in Venezuela per il suicidio di un prigioniero politico morto “sotto custodia dello Stato” mentre si trovava in un carcere nello stato settentrionale di Aragua: lo riferiscono due ong locali. La vittima, Lindomar Jesús Amaro Bustamante, di 27 anni, era una delle centinaia di persone detenute in Venezuela dopo la contestata rielezione di Nicolás Maduro nel luglio dello scorso anno.

Passando alla Romania, sarà il sindaco di Bucarest filoeuropeo Nicusor Dan lo sfidante del candidato di estrema destra George Simion al ballottaggio delle elezioni presidenziali, secondo i risultati quasi definitivi del voto di ieri. Con il 99% delle schede scrutinate, il leader del partito nazionalista Aur e sostenitore del presidente americano Donald Trump ha ottenuto il 40,5% dei voti e se la vedrà ora nel secondo turno proprio con Dan.

Tornando oltre oceano, il Nicaragua si è ritirato dall’Unesco a causa di “azioni inaccettabili e inammissibili” legate all’assegnazione del premio per la libertà di stampa al quotidiano La Prensa, vicino alla dissidenza al governo sandinista e che opera dall’esilio per le persecuzioni subite. L’uscita dall’organizzazione delle Nazioni Unite, si legge in una nota della direttrice generale Unesco, Audrey Azoulay, verrà reso effettivo a partire dal 31 dicembre 2026.

Concludiamo con una notizia dalla Turchia. Il principale leader dell’opposizione turca, Ozgur Ozel, è stato schiaffeggiato da un individuo dopo una cerimonia organizzata per commemorare la morte della parlamentare curda Sirri Sureyya Onder. “D’ora in poi, a prescindere dai partiti, siamo obbligati a sostenere la politica civile, a escludere la violenza, a dialogare e a lavorare insieme”, ha detto il leader del CHP in seguito all’aggressione.