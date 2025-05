Tra le notizie che arrivano dal mondo viaggiamo dagli Stati Uniti al Medio Oriente. Vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo da un aggiornamento sul conflitto israelo-palestinese. Secondo i dati fornito Dall’Unicef, dalla fine del cessate il fuoco, il 18 marzo, 1.309 bambini sono stati uccisi e 3.738 feriti nella striscia di Gaza. In totale, più di 50.000 bambini sono stati uccisi o feriti dall’ottobre 2023. L’organizzazione esorta ancora una volta tutte le parti in conflitto “a porre fine alle violenze, a proteggere i civili, compresi i bambini, a rispettare il diritto internazionale umanitario e la normativa sui diritti umani, a consentire l’immediata fornitura di aiuti umanitari e a rilasciare tutti gli ostaggi”.

Spostiamoci negli Stai Uniti. Nel corso di una intervista alla trasmissione della Cbs ‘Sunday Morning’, Elon Musk si dice “deluso” dal disegno di legge di spesa del presidente Usa Donald Trump, che a suo dire contraddice il severo lavoro di spending review portato avanti dal suo dipartimento. “Sono rimasto deluso nel vedere il massiccio disegno di legge sulla spesa – afferma Musk in un’anticipazione dell’intervista pubblicata su X dalla Cbs – perché francamente aumenta il deficit di bilancio, invece di diminuirlo, e mina il lavoro che il team Doge sta facendo”.

Il Consiglio Europeo ha inviato una raccomandazione al governo italiano affinché conduca al più presto uno studio indipendente sul fenomeno della profilazione razziale nelle sue forze di polizia. Lo ha detto Bertil Cottier, il presidente della commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa (Ecri).”È un fenomeno crescente in molti Paesi europei, agenti di polizia fermano le persone basandosi sulla base del colore della pelle, o sulla loro presunta identità o religione, tutto ciò viola i valori europei”, ha aggiunto in conferenza stampa Tena Simonovic Einwalter, vicepresidente dell’Ecri.

Passando all’Africa, Medici Senza Frontiere (Msf) richiama l’attenzione sulla condizione di donne e ragazze che vivono con il rischio costante di subire un’aggressione sessuale nella regione del Darfur, in Sudan. Tra gennaio 2024 e marzo 2025, solo nel Darfur meridionale, l’organizzazione ha assistito 659 persone sopravvissute a violenze sessuali, di cui il 94% erano donne e il 31% aveva meno di 18 anni. Tra loro, anche bambini con meno di 5 anni. “Parliamo di aggressioni sessuali spietate, spesso di gruppo. Tutta questa violenza è inaccettabile, deve finire (…) afferma in un comunicato Claire San Filippo, coordinatrice delle emergenze di Msf in Sudan.

Concludiamo con un aggiornamento dall’Irlanda, dove il governo irlandese ha approvato oggi un progetto di legge per bandire l’importazione di beni dagli insediamenti israeliani considerati illegali secondo la legge internazionale, una mossa senza precedenti per un paese dell’Unione europea. “Il governo ha convenuto di portare avanti una legislazione che proibisca il commercio di beni con gli insediamenti illegali nei territori palestinesi occupati. È opinione del governo che questo sia un obbligo secondo il diritto internazionale”, ha riferito un portavoce del ministero degli Esteri.