Fra le notizie che arrivano dal mondo oggi ci spostiamo dagli Usa alla Grecia, passando per il Sudamerica. Ma vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo proprio dagli Stati Uniti. La Columbia University ha preso provvedimenti contro gli studenti che hanno partecipato a una protesta pro-palestinese la scorsa primavera, occupando un edificio del campus. Lo ha annunciato l’ateneo newyorkese, sottolineando che ad alcuni studenti è stato revocato il titolo di studio. La decisione segue l’arresto da parte delle autorità dell’attivista Mahmoud Khalil, ritenuto l’organizzatore delle proteste.

Restando in America, il vicepresidente JD Vance e la moglie Usha sono stati accolti da fischi e buu durante la loro partecipazione ad un concerto al Kennedy Center a Washington, la prima dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Un malcontento che riflette la scelta del tycoon di azzerarne il board, nominandone uno con amici, alleati e loro mogli (tra cui quella di Vance), facendosi anche eleggere presidente.

Spostiamoci in Brasile, dove la procura generale dello Stato ha denunciato l’ex presidente Jair Bolsonaro, accusandolo di aver progettato un colpo di Stato per restare al potere dopo le elezioni del 2022 vinte dal suo avversario, Luiz Inácio Lula da Silva. Il presidente della Prima sezione della Corte suprema del Brasile (Stf), il giudice Cristiano Zanin, ha fissato per martedì 25 marzo la discussione sulla denuncia contro Bolsonaro e altre sette persone.

Restando in Sud America, nelle scorse ore è stato reso noto dall’Ansa che il cooperante italiano Alberto Trentini è detenuto nel carcere El Rodeo I, ubicato nello Stato di Miranda, alla periferia di Caracas, a circa 30 chilometri della capitale, in una località chiamata Guatire. Trentini era arrivato in Venezuela il 17 ottobre scorso per coordinare i lavori sul campo della ong Humanity & Inclusion ed è stato arrestato un mese dopo, il 15 novembre.

Dalla Grecia arriva la notizia di un rimpasto di governo in risposta al periodo di crisi che sta attraversando il partito conservatore alla guida del Paese, Nea Dimokratia. Lo ha annunciato il portavoce del governo greco, Pavlos Marinakis. Il cambiamento riguarda le cariche di ministro dell’Economia, dei Trasporti, della Migrazione e della Protezione civile.