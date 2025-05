Tra le notizie che arrivano dal mondo si spazia dagli Usa alla Russia. Vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo dagli Stati Uniti, dove Elias Rodriguez, il 30enne di Chicago che ha ucciso due impiegati dell’ambasciata israeliana a Washington, rischia la pena di morte. Lo ha detto l’attorney general ad interim della capitale americana, Jeanine Pirro, in un briefing sull’attentato. Il killer ha ucciso Yaron Lischinsky, diplomatico ventottenne, e la sua fidanzata Sarah Milgrim, impiegata dell’ambasciata. La coppia era in procinto di sposarsi.

Restando negli Usa, l’amministrazione Trump impedisce a Harvard l’ammissione di studenti stranieri. Una decisione che ha creato pesanti contestazioni nel mondo accademico, e non solo. Veemente la reazione di Lawrence Summers, presidente emerito della prestigiosa università ed ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti. “È una misura crudele, illegale, poco saggia e molto dannosa. Non è così che facciamo le cose in un paese democratico come gli Usa”.

Spostandoci nel Regno Unito, il fondo d’investimento americano RedBird ha annunciato di aver raggiunto un “accordo di massima” per l’acquisizione del Daily Telegraph, storica testata giornalistica britannica d’orientamento conservatore, per 500 milioni di sterline (595 milioni di euro). L’accordo rappresenta “il più grande investimento” fatto dal fondo “nella stampa britannica in un decennio e inaugura una nuova era di crescita” per il Telegraph, “una testata con 170 anni di storia”, si legge in una nota del fondo.

Passando al Sud America, la Commissione per l’amnistia del ministero dei Diritti umani brasiliano ha deciso all’unanimità di concedere l’amnistia all’ex presidente Dilma Rousseff (al governo dal 2011 ad agosto 2016) per la persecuzione politica e le torture subite durante la dittatura militare nel Paese (1964-1985). L’ex capo dello Stato, attualmente alla guida della Nuova banca di sviluppo dei Brics, riceverà un risarcimento di 100mila reais (15,4 mila euro) in un’unica soluzione, il massimo consentito.

Concludiamo dalla Russia, il presidente Vladimir Putin ha ribadito che la Russia intende creare una “zona cuscinetto lungo le frontiere” con l’Ucraina per prevenire gli attacchi sulle regioni di confine. “Una decisione è stata presa e le nostre forze armate stanno ora svolgendo il compito”, ha affermato in una riunione di governo Putin, citato dalla Tass.