Tra le notizie che arrivano oggi dal mondo spaziamo dall’Europa all’Asia. Come ogni giorno, vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo dal Regno Unito, dove è stata registrata la temperatura più alta mai censita nella data del primo maggio da quando esistono le rilevazioni ufficiali: con il tetto di 28 gradi di massima raggiunto a Londra, presso Kew Gardens, come certifica il Met Office, l’istituto meteorologico nazionale britannico. Il precedente picco nazionale di giornata era stato fissato nel 1990, con 27,4 gradi toccati a Lossiemouth, in Scozia.

Spostiamoci a Singapore, dove è stato identificato un raro pipistrello, una specie in via di estinzione presente in India, Myanmar, Thailandia, Malesia, Sumatra, Borneo e Giava. Il suo colore è stato descritto come una pelliccia lunga, soffice, di tonalità marrone-giallastro pallido fino al marrone-grigiastro.

Restando in Asia, una delle linee ferroviarie ad alta velocità più trafficate del Giappone si è fermata dopo che un serpente si è impigliato in una linea elettrica, provocando un’interruzione di corrente. Lo riporta la Bbc, sottolineando che i treni Tokaido Shinkansen, in servizio tra Tokyo e Osaka, sono stati ieri costretti a fermarsi per quasi due ore.

Una bisnonna britannica di 115 anni è diventata questa settimana la persona più vecchia del mondo, stando alle statistiche internazionali censite, dopo l’annuncio della morte di uno suora 116enne in Brasile. La nuova titolare del record di longevità si chiama Ethel Caterham ed è nata il 21 agosto del lontano 1909 in un villaggio dell’Hampshire, in Inghilterra meridionale.

Dalla Spagna, con qualche giorno di ritardo, arrivano i video che mostrano come le persone hanno reagito al blackout elettrico che ha colpito il Paese lo scorso 28 aprile. Sono stati in molti a riversarsi in strada e nelle piazze, ballando e cantando. Una resilienza che ha fatto riflettere su quanto si sia perso il senso comunitario, che riemerge solo durante i momenti tragici, come nel caso del Covid-19.