Fra le notizie che arrivano dal mondo ci sono diversi casi di cronaca, primo fra tutti il terremoto in California. Vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo con gli Stati Uniti e il sisma che ha colpito San Diego ieri sera, intorno alle ore 20 italiane. Una scossa di magnitudo 5.2, che si è verificato nella zona rurale di San Julian, con epicentro a una settantina di km a nord-est della metropoli della California meridionale. Il terremoto ha fatto oscillare i lampadari e smosso gli oggetti dagli scaffali. Gli effetti sono stati avvertiti anche a Los Angeles dove il timore del Big One è sempre nella testa degli abitanti.

Spostiamoci a El Salvador, dove la moda dei tatuaggi delle gang è diventata un vero incubo sotto la gestione del presidente conservatore Nayib Bukele. La loro semplice esibizione può essere utilizzata come prova di legami con un’organizzazione illegale e portare all’arresto. Il governo ha condiviso informazioni sui tattoo con i Paesi europei che hanno a che fare con le gang e con gli Stati Uniti, dove tra l’altro ieri Bukele ha incontrato il presidente Donald Trump alla Casa Bianca.

Passiamo alla Francia. Dopo le cerimonie di riapertura della cattedrale di Notre-Dame de Paris, gli scorsi 7 e 8 dicembre e ad esattamente sei anni dal devastante incendio che il 15 aprile 2019 la distrusse parzialmente, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha presieduto oggi una cerimonia in omaggio a tutti coloro che hanno contribuito al restauro della Grande Signora di Parigi.

In Asia, il presidente cinese Xi Jinping ha reso omaggio oggi al mausoleo del defunto leader rivoluzionario vietnamita Ho Chi Minh nel centro di Hanoi, nel secondo e ultimo giorno di visita di stato in Vietnam, prima tappa del tour che lo porterà in Malaysia e in Cambogia. Xi, accompagnato dal segretario del Partito comunista del Vietnam To Lam, ha deposto una corona di fiori, ha riferito il network statale Cctv, su cui c’era scritto ‘Lunga vita al grande leader del Vietnam, il Presidente Ho Chi Minh’.

Tornando in Europa, il Parlamento ungherese ha approvato un emendamento alla Costituzione che restringe in modo significativo le libertà civili e i diritti umani. Il governo considera questa modifica come “una salvaguardia costituzionale contro le influenze ideologiche che minacciano il benessere dei bambini, in particolare nel contesto di eventi come le parate del Pride”, ha spiegato il portavoce Zoltan Kovacs in un tweet.