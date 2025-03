Tra le notizie che arrivano oggi dal mondo ci sono diversi casi di cronaca, come la storia di una ragazza smembrata da due persone conosciute on line o la morte dell’attore di Harry Potter, Simon Fisher-Becker. Ma vediamo le notizie nel dettaglio.

Partiamo proprio dagli Stati Uniti, dove una sedicenne della Florida è stata rapita, uccisa e fatta a pezzi da una coppia, conosciuta sui social media. Steven Gress (35 anni) e Michelle Brandes (37 anni) sono finiti in carcere con una accusa tremenda. I due avrebbero ucciso la sedicenne Miranda Corsette, incontrata tramite un’app di incontri. La vittima è stata rapita e il corpo è stato lasciato smembrato in un cassonetto. Lo scorso febbraio era stata denunciata la scomparsa della giovane.

Spostandoci della Repubblica Dominicana, una studentessa universitaria ventenne è scomparsa dopo una passeggiata mattutina in spiaggia mentre era in vacanza. Sudiksha Konanki, che è anche cittadina indiana, è originaria della contea di Loudoun in Virginia. La giovane è stata vista l’ultima volta giovedì 6 marzo mentre camminava su una spiaggia al Riu Republica Resort di Punta Cana.

Dal Regno Unito arriva la notizia della morte di Rebecca Holloway, la donna che era stata condannata per stupro di minori e che stava scontando una condanna a 12 anni e mezzo di carcere. Holloway, 31 anni, è stata trovata morta nella prigione di Sua Maestà Low Newton a Durham, dove era da meno di cinque anni. I suoi familiari sono stati informati, ma non hanno rilasciato ulteriori dettagli sulle cause del decesso.

Restando in Inghilterra, è morto a Londra Simon Fisher-Becker. L’attore britannico, noto per aver vestito i panni del Frate Grasso nella saga cinematografica di Harry Potter, si è spento lo scorso sabato all’età di 63 anni. L’annuncio è stato sui social media dal suo compagno, Anthony Dugdale, a cui era legato dal 2006. La scomparsa è stata poi confermata dal suo agente Kim Barry della Jaffrey Management.

Passando all’India, due donne sono rimaste vittime di uno stupro di gruppo e un uomo è stato ucciso in un attacco nei pressi di un lago nella città meridionale di Hampi, Karnataka. Le donne coinvolte, una turista israeliana e una cittadina indiana, stavano osservando le stelle con tre turisti maschi, quando sono state aggredite da un gruppo di uomini lo scorso giovedì sera.