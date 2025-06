Tra le notizie che arrivano dal mondo oggi ci spostiamo dagli Stati Uniti al Giappone. Come ogni giorno, vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo dagli Usa. I collaboratori della Casa Bianca hanno programmato una chiamata tra Donald Trump e Elon Musk per oggi, dopo lo scontro via social tra i due. “Abbiamo avuto un ottimo rapporto, ma sono sorpreso, Elon mi ha molto deluso”, ha detto il presidente americano ai giornalisti durante un’apparizione nello Studio Ovale accanto al cancelliere tedesco Friedrich Merz. Rapida la risposta di Musk: “Senza di me non avrebbe vinto le elezioni”, tuonando: “È ora di sganciare la bomba più grande: Donald Trump è nei file di Epstein.

Spostiamoci in Africa per la notizia che una carovana umanitaria di aiuti partirà il 9 giugno dal porto di La Goulette, a Tunisi, con l’obiettivo di raggiungere la Striscia di Gaza attraverso Libia ed Egitto. L’iniziativa, denominata “Convoglio della Resilienza”, è promossa dal Coordinamento Congiunto per la Palestina e si inserisce nel contesto della “Global March to Gaza”, una mobilitazione internazionale che coinvolge attivisti da oltre 30 paesi, tra cui l’Italia, per chiedere la fine dell’assedio israeliano e l’apertura di corridoi umanitari.

Da Israele, il Ministro della Difesa, Israel Katz, ha dichiarato che l’Idf continuerà a colpire Beirut se il Libano non disarma Hezbollah. La dichiarazione segue una notte di raid israeliani sulla periferia della capitale libanese, preceduti da ordini di sgombero per la popolazione, contro “fabbriche segrete” di droni della milizia filoiraniana. “Non ci sarà calma a Beirut, né ordine o stabilità in Libano senza sicurezza per lo Stato di Israele. Gli accordi (di tregua, in vigore da novembre, Ndr) devono essere rispettati e, se non farete ciò che è necessario, continueremo ad agire, e con grande forza”, ha detto Katz in una nota.

Passando all’Asia, la startup giapponese ispace Inc non è riuscita a diventare la prima azienda privata del Paese a effettuare un atterraggio sulla Luna, dopo il primo tentativo fallito già nel 2023. Lo ha riferito la stessa azienda di Tokyo, spiegando che il suo lander Resilience ha impattato con la superficie lunare dopo non aver rallentato a sufficienza durante la discesa. “Siamo determinati a raggiungere il più rapidamente possibile le aziende statunitensi che hanno già compiuto l’impresa”, ha dichiarato l’amministratore delegato Takeshi Hakamada in una conferenza stampa.

Restiamo in Giappone per la decisione dell’Alta Corte di annullare una sentenza che ordinava agli ex dirigenti dell’operatore della centrale nucleare di Fukushima, la Tokyo Electric Power (Tepco), di pagare i danni all’azienda per non essere stati in grado di impedire la catastrofe del marzo 2011. La decisione dell’Alta Corte di Tokyo è arrivata dopo che, nel luglio 2022, un tribunale distrettuale aveva stabilito che gli ex dirigenti dovessero pagare un risarcimento di circa 13.000 miliardi di yen (79 miliardi di euro).