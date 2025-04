Tra le notizie che arrivano dal mondo un posto di primo piano è occupato dalla morte di Papa Francesco, anche a distanza di due giorni dalla sua scomparsa. Vediamo alcuni aggiornamenti nel dettaglio.

Hanno provocato sdegno e scalpore le parole di Marjorie Taylor Greene, deputata e membro repubblicano della Camera per la Georgia, che ha scritto su X: “Oggi ci sono stati cambiamenti di grande importanza nelle leadership globali. Il male sta venendo sconfitto per mano di Dio”. Un riferimento alla morte del pontefice destinato ad accrescere il gelo tra l’amministrazione americana e la Santa Sede.

Non è passato inosservato anche il silenzio del premier israeliano Benjamin Netanyahu sul lutto che ha colpito la chiesa cattolica. A questo si aggiunge il post pubblicato dal ministero degli Esteri: “Riposa in pace, Papa Francesco. Che il suo ricordo sia una benedizione”, poi cancellato dai social poco dopo. Una decisione che ha suscitato la condanna da parte degli stessi diplomatici israeliani.

Almeno 114 persone sono morte e 180 risultano disperse sulla rotta del Mediterraneo centrale dall’inizio dell’anno al 19 aprile: lo rende noto l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su X. Nello stesso periodo, precisa l’agenzia dell’Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 6.620, di cui 5.663 uomini, 622 donne, 230 minori e 105 di cui non si conoscono i dati di genere.

Spostiamoci in Cina. Le guerre tariffarie e commerciali minano “i diritti e gli interessi legittimi di tutti i Paesi, danneggiano il sistema commerciale multilaterale e hanno un impatto sull’ordine economico mondiale”. Queste le parole del presidente Xi Jinping, incontrando l’omologo azero Ilham Aliyev, in visita a Pechino.

Concludiamo con un aggiornamento dall’India. La polizia e le agenzie di sicurezza indiane non hanno confermato la presenza di cittadini italiani fra le vittime dell’attacco terroristico in Kashmir contro un gruppo di turisti, e gli stessi media indiani che avevano avanzato questa ipotesi hanno corretto le loro informazioni. Lo rende noto la Farnesina sottolineando che il Ministero degli Affari Esteri e l’ambasciata d’Italia in India in queste ore sono ancora in contatto con le autorità indiane.