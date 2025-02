Tra le notizie che arrivano dal mondo oggi ci sono vari casi di cronaca, dalla donna che ha gettato il figlio appena nato dalla finestra al chirurgo accusato di pedofilia in Francia. Ma vediamo le notizie nel dettaglio.

Partiamo da un caso di cronaca che arriva da Oltralpe. Si è aperto ieri a Vannes, in Bretagna (nord-ovest della Francia), il processo contro Joël Le Scouarnec, ex chirurgo, accusato di violenze sessuali su 300 giovani pazienti in oltre una decina di ospedali in cui operava. La maggior parte delle vittime, 299 secondo i verbali, erano minorenni al momento dei fatti, 256 di loro avevano meno di 15 anni. Quando il medico avrebbe approfittato di loro, i pazienti sarebbero stati ancora addormentati o in fase di risveglio dall’anestesia.

Restando in Francia, una studentessa americana ha dato alla luce un figlio in un albergo parigino e subito dopo ha lanciato il piccolo dalla finestra. Il neonato è stato ricoverato d’urgenza nell’ospedale pediatrico Robert-Debré, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. La donna, ricoverata anche lei, è stata posta in stato di fermo dalla polizia.

Spostiamoci in Corea del Sud, dove due persone sono morte e cinque sono rimaste ferite oggi a sud di Seul in seguito al crollo di un ponte in un cantiere autostradale. Le squadre di soccorso sono impegnate in queste ore nelle ricerche di eventuali dispersi. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:50 ora locale ad Anseong, a circa 65 chilometri a sud della capitale sudcoreana.

Passando al Nord America, una comunità canadese è in subbuglio dopo che gli agenti di polizia hanno sparato e ucciso un ragazzo autistico di 15 anni, che aveva le capacità mentali di un bambino di 10 anni. Il giovane aveva solo una pistola ad aria compressa, che i poliziotti hanno scambiato per una vera arma da fuoco. “Si stava allontanando molto lentamente, non correva, molto lentamente e non mostrava alcuna aggressività nei confronti degli agenti”, denuncia il padre del giovane.

Dall’India arriva la notizia di un uomo di Thiruvananthapuram, nel Kerala, che è entrato in una stazione di polizia dicendo di aver ucciso 6 persone, tra cui la madre e la fidanzata. La polizia ha finora confermato cinque decessi.