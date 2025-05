Tra le notizie che arrivano dal mondo si spazia dal Sud America al Medio Oriente. Come ogni giorno vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo dal Medio Oriente, dove una donna israeliana incinta è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco in quello che le autorità israeliane hanno definito un attacco terroristico nel nord della Cisgiordania occupata. Tzeela Gez, 30 anni, stava guidando verso un ospedale con il marito Hananel per partorire quando un uomo armato ha aperto il fuoco contro la loro auto vicino alla loro casa nell’insediamento di Bruchin lo scorso mercoledì sera. I medici hanno eseguito un taglio cesareo d’urgenza e hanno fatto nascere il bambino, venuto al mondo in condizioni gravi ma stabili.

Dallo stesso fronte, la difesa civile palestinese ha annunciato in un nuovo bilancio che gli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza hanno ucciso 82 persone dall’inizio della giornata. “Il bilancio delle vittime dei raid aerei israeliani su Gaza è salito a 82 dopo che Israele ha preso di mira diverse abitazioni nella Striscia di Gaza settentrionale”, ha detto all’Afp il portavoce della Protezione civile Mohammed al-Moughayir.

Parlando a Doha, in Qatar, il presidente americano Donald Trump che Washington e Teheran si avvicinano ad un accordo sul nucleare iraniano. Poco prima un funzionario iraniano che ha parlato con la NBC News aveva annunciato che l’Iran è disposto a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti in cambio della revoca delle sanzioni.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su X un messaggio diretto al nuovo Pontefice: “Sono grato a Sua Santità Papa Leone XIV per le sue sagge parole sulla disponibilità della Santa Sede a svolgere un ruolo di mediazione nel ripristino della pace globale. La pace è il desiderio più sacro di milioni di persone. Auspichiamo e facciamo ogni sforzo per ripristinare una pace dignitosa”.

Concludiamo con una notizia dal Sud America, dove hanno preso il via a Montevideo i funerali di Stato in onore dell’ex presidente dell’Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica. Tra le ultime volontà del leader sudamericano anche la decisione che, dopo la cremazione, le ceneri vengano sepolte nel suo casolare a Rincón del Cerro, accanto a quelle della adorata cagnolina Manuela, morta nel 2018. “Il mio futuro è qui, sotto questa roccia”, ha lasciato detto il politico.