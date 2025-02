Tra le notizie che arrivano dal mondo oggi ci sono diversi casi di cronaca, come la donna colpita a morte da un fulmine o la soldatessa che ha investito un uomo mentre era distratta alla guida per stare sui social. Ma vediamo le notizie nel dettaglio.

Partiamo dall’Australia. Qui una donna è morta e un’altra è ricoverata in gravi condizioni dopo che un fulmine ha colpito un albero a sud di Sydney lo scorso sabato pomeriggio. Rosanna Hashem è stata soccorsa sul posto, ma non è stata possibile rianimarla. L’altra donna è stata curata dai paramedici e portata al Liverpool Hospital, dove è rimasta in gravi seppur stabili condizioni. La signora Hashem, proprietaria del servizio di toelettatura per gatti The Groomery, è morta un giorno prima del suo 44° compleanno.

Spostiamoci a North Yorkshire, nel Regno Unito, dove una soldatessa è stata incarcerata dopo aver investito e ucciso un ciclista mentre controllava Instagram sul suo telefono. Sophie Waugh, 31 anni, stava usando “in modo persistente” Facebook e Snapchat e mandava messaggi mentre era alla guida. La donna è stata condannata a sei anni e otto mesi di carcere per aver causato la morte di Ian Morris, un nonno di 71 anni, guidando pericolosamente.

Passiamo alla Spagna, dove si registra un nuovo caso di femminicidio. Una donna di 48 anni di nome Catalina, conosciuta da tutti nella città andalusa di Benalmádena, sarebbe morta per mano del suo compagno, Augustine, che avrebbe appiccato il fuoco in casa mentre lei era dentro. La vittima si era già rivolta alle forze dell’ordine lo scorso gennaio, ma il suo caso era stato classificato come a “rischio medio”. Le era stata negato l’ordine di protezione perché non c’erano prove di “una situazione di rischio oggettivo”. Valutazione evidentemente errata.

Focalizziamoci sull’Africa, in Libia, dove è stata scoperta una fossa comune contenente i corpi di 28 migranti della regione subsahariana nel distretto sud-orientale di Kufra, vicino a un sito dove sarebbero stati detenuti e torturati. Lo ha dichiarato domenica scorsa l’ufficio del procuratore generale libico. L’anno scorso era stata trovata un’altra fossa comune contenente i corpi di almeno 65 migranti nel sud-ovest del Paese.

Concludiamo in India. La pop star britannica Ed Sheeran la scorsa domenica è stata fermata mentre si esibiva per strada nella città di Bengaluru. Per la polizia, probabilmente ignara della sua identità, non aveva le autorizzazioni necessarie. In rete circola un video che mostra un agente di polizia locale che stacca il microfono di Sheeran su Church Street, un’affollata area commerciale e di intrattenimento. Il filmato, neanche a dirlo, è diventato virale.