Tra le notizie che arrivano dal mondo oggi si spazia dagli Stati Uniti all’Asia, dove sono ancora in corso le elezioni in Corea del Sud. Vediamo gli altri aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo dagli Stati Uniti, dove l’attore e regista Clint Eastwood ha accusato in un comunicato ufficiale un giornale austriaco di aver inventato un’intervista nella quale il premio Oscar sostiene che l’industria del cinema sia fatta solo di remake e franchise. “Non ho mai rilasciato un’intervista a una rivista austriaca chiamata Kurier o a qualsiasi altro giornale nelle ultime settimane. L’intervista è completamente falsa”, ha fatto sapere Eastwood.

Spostiamoci in Medio Oriente con l’esercito israeliano (Idf) che ha annunciato oggi la morte di tre soldati durante i combattimenti nella Striscia di Gaza settentrionale: lo rende noto l’Idf su Telegram. Si tratta dei sergenti maggiori Lior Steinberg e Ofek Barhana, entrambi 20enni ed entrambi medici del 9° Battaglione della Brigata Givati, e del 22enne sergente maggiore Omer Van Gelder, comandante di squadra del 9° Battaglione della Brigata Givati.

Dal fronte opposto, il direttore generale dell’ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, ha dichiarato che 24 persone sono state uccise e 37 ferite “a seguito del fuoco aperto dalle forze israeliane sulla folla di civili” in attesa di aiuti a Rafah. Lo riferisce la Bbc.

Tutti arrivati in ospedale, la maggior parte con ferite da arma da fuoco.

Passando all’Olanda, il leader di estrema destra Geert Wilders ha ritirato il suo sostegno alla coalizione, facendo così cadere il governo. Lo hanno annunciato i leader degli altri partiti della coalizione dopo una breve consultazione con il leader del Pvv, stando a quanto riporta l’agenzia olandese ANP. Wilders aveva già espresso il suo scetticismo sulla sopravvivenza della coalizione, al potere da meno di un anno, dopo aver chiesto un giro di vite sulle politiche migratorie.

Concludiamo con una notizia dalla Mongolia, dove il primo ministro, Luvsannamsrain Oyun-Erdene, si è dimesso oggi dopo l’approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Parlamento, secondo quanto riportato in una dichiarazione parlamentare. Lo scrutinio segreto è avvenuto dopo diversi giorni di proteste nella capitale, Ulan Bator, in seguito ad accuse di corruzione contro il leader. Oyun-Erdene rimarrà in carica ad interim fino alla nomina del suo successore entro 30 giorni, si legge nella dichiarazione.