Fra le notizie in arrivo dal mondo oggi ci sono vari casi di cronaca, dalla scomparsa di una giornalista britannica in Brasile, al pitone incastrato in un tubo di scarico vicino a una stazione della metro a Singapore. Ma vediamo le notizie nel dettaglio.

Partiamo dal Sudamerica, dove una giornalista britannica, la 32enne Charlotte Alice Peet, risulta scomparsa in Brasile. L’ultima sua notizia risale all’8 febbraio scorso, quando la freelance aveva scritto a un’amica americana di Rio de Janeiro, dicendole che era a San Paolo e chiedendole ospitalità nel suo alloggio. Il padre della giornalista ha detto di essere “molto preoccupato” per la situazione.

Spostandoci in Spagna, l’imprenditore Arturo Torrò, ex sindaco del Partito Popolare di Gandia (Valencia), località turistica sulla costa a sudest della Spagna, è stato ucciso in un agguato. Il cadavere del Primo Cittadino è stato ritrovato all’alba di oggi nella sua auto sulla Nazionale 332, fra la località di Xeresa e Gandia, dove risiedeva, informano fonti della guardia civile citate dall’agenzia Efe.

A tutt’altre longitudini, in quel di Singapore, un pitone reticolato è stato salvato da ufficiali della fauna selvatica di NParks, l’ente responsabile della gestione delle aree naturali della città-Stato. L’animale era rimasto intrappolato in un tubo di scarico nei pressi di un’affollata stazione della metropolitana. L’operazione di soccorso, durata oltre cinque ore, si è conclusa con la liberazione del serpente in natura.

Dalla Germania segnaliamo un caso che sta destando curiosità nei media. Oltre 1000 adesivi sono stati applicati su lapidi e croci di legno in tre cimiteri nella città di Monaco. Gli adesivi, applicati sia su tombe vecchie che recenti, hanno un codice QR che, una volta scansionato, mostra il nome della persona sepolta e la posizione della sua tomba nel cimitero. La polizia sta indagando su chi possa averli applicati.

Concludiamo con una notizia dallo Sri Lanka. Un treno passeggeri è deragliato questa mattina dopo aver colpito una mandria di elefanti nei pressi di una riserva naturale ad Habarana, a est della capitale Colombo. Sebbene non siano stati segnalati feriti tra i passeggeri, sei elefanti sono morti nell’incidente, che, non è un caso isolato nel Paese asiatico.