Fra le notizie che arrivano oggi dal mondo c’è l’intervento della ministra degli Esteri colombiana Laura Sarabia a favore di una riforma della politica sulle droghe a livello mondiale o la volontà del presidente americano Donald Trump di voler comprare una nuova Tesla, come segno di supporto al suo primo sostenitore, Elon Musk. Ma vediamo le notizie in dettaglio.

Partiamo dall’Austria, dove la ministra Sarabia ha detto che bisogna riformare la politica globale sulle droghe, sottolineando l’importanza dell’esclusione della foglia di coca come sostanza dannosa. “La scienza dimostrerà che la foglia di coca in sé non è dannosa per la salute”, ha spiegato Sarabia. L’annuncio è stato fatto durante il suo intervento al 68º periodo di sessioni della Commissione sugli Stupefacenti delle Nazioni Unite che si è svolta nella città austriaca. La ministra ha sottolineato che “il narcotraffico ha frenato lo sviluppo del nostro paese (la Colombia), ha reso vittime milioni di contadini, ha finanziato gruppi terroristici e ha devastato ecosistemi essenziali come l’Amazzonia”.

Dagli Stati Uniti Donald Trump fa sapere di voler comprare una “nuova Tesla” per dimostrare il suo sostegno al principale donatore e consigliere della campagna elettorale, l’amministratore delegato della stessa casa automobilistica, Elon Musk. A fronte del crollo in borsa dell’azienda, gli azionisti della stessa temono boicottaggi da parte del pubblico per l’orientamento politico dello stesso Musk ed i suoi stretti legami con Trump. Alcuni proprietari di Tesla hanno inoltre deciso di vendere le loro auto a causa dell’incursione dell’imprenditore in politica.

Dal Brasile arriva la notizia di un incendio scoppiato in un rifugio per persone in situazione di vulnerabilità, senzatetto e malati. Le fiamme hanno ucciso quattro ospiti nella struttura a São José dos Campos, città di 700mila abitanti dello stato di San Paolo. L’uomo sospettato di aver appiccato l’incendio sarebbe un consumatore di droga già noto a residenti e volontarie, che nel rifugio era già stato accolto ricevendo pasti regolarmente. Dopo essere stato rifiutato una volta, avrebbe deciso di vendicarsi così.

Restando in Sudamerica, almeno 18 persone sono morte e 23 sono rimaste ferite ieri in Messico a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un autobus in viaggio da Oaxaca City a Tehuantepec, nel sud ovest del Paese. Il veicolo trasportava un gruppo di sostenitori del Movimento di rigenerazione nazionale, provenienti da Città del Messico, che avevano partecipato ad una manifestazione a sostegno della presidente Claudia Sheinbaum.

Spostandoci in Medio Oriente, dove si sono aperti oggi a Gedda, in Arabia Saudita, i colloqui tra delegazioni dell’Ucraina e degli Stati Uniti sui negoziati per porre fine alla guerra tra Kiev e Mosca. L’incontro è stato organizzato dopo lo scontro nello Studio Ovale della Casa Bianca tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e Donald Trump, avvenuto lo scorso 28 febbraio. “La nostra posizione è costruttiva, speriamo in risultati concreti”, ha detto il presidente ucraino.