Tra le notizie che arrivano oggi dal mondo si spazia dall’Africa all’Asia. Dalla discussa scelta del governo giapponese di approvare l’abbattimento degli orsi, alla nuova scoperta della tomba di un faraone in Egitto. Ma vediamo le notizie in dettaglio.

Partiamo dall’Africa, dove un team britannico-egiziano ha individuato nelle valli occidentali della necropoli tebana vicino alla città di Luxor la tomba di re Thutmose II, l’ultima reale non scoperta della XVIII dinastia egizia. Si tratta del primo ritrovamento del genere da quello della tomba di Tutankhamon. Thutmose II è stato il marito della regina Hatshepsut, considerata uno dei più grandi faraoni d’Egitto e una delle poche donne faraone che governò per conto proprio.

Restando nel continente africano, dalla Tunisia arrivano buone notizie per il turismo. Il Paese ha accolto la cifra record di 10,25 milioni di turisti stranieri nel 2024, superando i dati pre-pandemia, e si prevede che accoglierà oltre 11 milioni di turisti nel 2025. Lo ha reso noto il ministro tunisino del Turismo e dell’Artigianato, Soufiane Tekaya, il quale ha precisato che “i ricavi del settore del turismo hanno raggiunto circa 7,494 miliardi di dinari (circa 2,34 miliardi di dollari)”.

Spostandoci in Giappone, il governo ha approvato un disegno di legge destinato a far discutere perché autorizza nelle diverse municipalità agli “abbattimenti d’emergenza” degli orsi. La scelta sarebbe dovuta ai sempre più numerosi avvistamenti degli animali, con oltre 200 attacchi ai residenti nel giro di un anno, cui si aggiunge la morte di sei persone. In base alle nuove ordinanze, gli eventuali “interventi” potranno essere effettuati dai cacciatori, ma solo nel caso in cui gli animali saranno giudicati pericolosi.

Focus sul Sudamerica, con la scelta del Nicaragua di tassare le chiese, indipendentemente dalla loro denominazione, che hanno iniziato a pagare le tasse sulle offerte e sulle elemosine che ricevono, quale conseguenza della riforma della legge di Concertazione fiscale. In base a quanto riferito dal quotidiano nicaraguense indipendente La Prensa, tutte le associazioni religiose sono state elevate al regime generale e stanno pagando le tasse con aliquote fino al 30% sul reddito, che arriva principalmente da offerte ed elemosine.

Guardando all’Oceania, potrebbe fare scuola la scelta dell’Australia che pianifica di implementare un divieto totale sui social media per gli under 16 entro la fine dell’anno. Secondo una nuova ricerca, oltre l’80% dei bambini australiani di età compresa tra otto e dodici anni già li utilizza. Una situazione allarmante, considerando i rischi che l’iper connessione può provocare nei giovanissimi.