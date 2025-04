Tra le notizie che arrivano dal mondo oggi ci sono diversi aggiornamenti, dagli Stati Uniti al Vietnam. Come ogni giorno, vediamo le news nel dettaglio.

Partiamo dal Regno Unito, dove nei giorni scorsi la Corte Suprema britannica ha negato lo status di “donna” alle persone transgender, scatenando proteste globali. Tutt’altra reazione quella della scrittrice britannica J.K. Rowling, che ha celebrato sui social la sentenza, mostrandosi con drink e sigaro: “Adoro quando un piano si realizza”, scrive a commento dello scatto l’autrice di Harry Potter.

Spostiamoci in Cile, dove il ministro della Giustizia, Jaime Gajardo, non ha escluso il coinvolgimento della dittatura militare di Augusto Pinochet nella morte di Pablo Neruda. Lo ha affermato durante un incontro con la pronipote del poeta cileno, Paola Reyes, che pure è avvocata di parte civile nell’inchiesta sulla morte dello zio da cui sono emersi di recente riscontri su un’elevata concentrazione di agenti tossici nei suoi resti, che confermerebbero la tesi di un omicidio incaricato dal governo golpista.

Passiamo agli Stati Uniti. Il sospetto sparatore nel campus della Florida State University è stato identificato: è uno studente di 20 anni, Phoenix Ikner, figlio di un’agente della polizia della contea. Il ragazzo aveva accesso a una delle armi della madre che è stata recuperata sulla scena del crimine. “Questo è un giorno tragico per il nostro ateneo”, ha dichiarato il rettore Richard McCullough. Nella sparatoria sono morte due persone.

Restando negli Usa, non sono passate inosservate le parole del rappresentante permanente della Russia presso l’Onu, Vasily Nebenzia: “Al momento, un cessate il fuoco in Ucraina è irrealistico”, ha detto, come riporta l’emittente radiotelevisiva ucraina Suspilne. Secondo Nebenzia, la fine del conflitto è ostacolata dalla violazione da parte di Kiev della moratoria sugli attacchi alle infrastrutture energetiche. “Abbiamo tentato un cessate il fuoco limitato per quanto riguarda le infrastrutture energetiche, che non è stato rispettato dalla parte ucraina”, ha aggiunto.

Concludiamo con una notizia dal Vietnam. L’Italia ha partecipato al quinto vertice dell’iniziativa P4G – Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030, che si è tenuto nella capitale del Vietnam Hanoi, con la visita dell’inviato speciale per il cambiamento climatico Francesco Corvaro. Gli interventi hanno riguardato la sostenibilità di una transizione energetica centrata sulle persone, sulle recenti innovazioni in tema di energia e sulla partnership tra pubblico e privato per una realizzazione efficace delle azioni.