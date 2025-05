Tra le notizie che arrivano dal mondo oggi si spazia dall’Africa al Medio Oriente. Come ogni giorno, vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Il cacciatorpediniere statunitense Uss Forrest Sherman (Ddg-98) è attraccato ieri al porto di Algeri, capitale dell’Algeria, dove rimarrà fino al 20 maggio. Questo scalo si inserisce nel quadro della cooperazione militare tra l’Algeria e gli Stati Uniti. La nave americana prenderà parte all’esercitazione Passex con la marina algerina, volta a migliorare l’interoperabilità, promuovere lo scambio di competenze e rafforzare i legami bilaterali in ambito marittimo.

Il candidato filo-Ue e sindaco riformista di Bucarest Nicusor Dan ha vinto le elezioni in Romania. Il candidato di destra George-Nicolae Simion ha ammesso la sua sconfitta a favore dell’avversario. “Vorrei congratularmi con il mio avversario, Nicusor Dan. Ha vinto le elezioni, e questa era la volontà del popolo rumeno”, ha detto Simion, che in precedenza aveva dichiarato la vittoria nonostante gli exit poll indicassero Dan in vantaggio.

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha annunciato ieri sera la ripresa degli aiuti umanitari a Gaza con effetto immediato, nel contesto delle forti pressioni arrivate dagli Usa. “Abbiamo intenzione di prendere il controllo di tutta la Striscia di Gaza, è quello che faremo”, la decisione di far entrare aiuti umanitari nella Striscia è stata presa perché “ci stiamo rapidamente avvicinando alla linea rossa, a una situazione in cui potremmo perdere il controllo, e allora tutto crollerebbe”, ha spiegato.

Restando nello stesso contesto, il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha telefonato questa sera al collega Antonio Tajani per discutere il tema del blocco degli accessi umanitari (alimentari e sanitari) a Gaza. Il ministro Sa’ar ha annunciato al collega italiano che il Governo di Israele ha deciso di riaprire gli accessi a Gaza, che erano bloccati da più di 70 giorni. Tajani ha confermato che l’Italia conta sulla collaborazione del governo di Gerusalemme per rilanciare immediatamente il progetto umanitario “Food for Gaza”.

Concludiamo con una notizia dal Canada, che ha temporaneamente sospeso alcuni dazi contro gli Stati Uniti dopo l’incontro a Roma tra il premier Mark Carney e il vicepresidente americano J.D. Vance. Il ministro delle Finanze Francois-Philippe Champagne ha, tuttavia, smentito le dichiarazione del leader dell’opposizione Pierre Poilievre, che sarebbero stati eliminati tutti i dazi contro Washington.