Tra le notizie che arrivano oggi da mondo ci sono vari casi di cronaca, dalla ragazza di 16 anni incinta uccisa dall’uomo che la sorella minore stava frequentando, all’incidente stradale che ha coinvolto un pullman che trasportava 75 persone in Guatemala. Ma vediamo le notizie nel dettaglio.

Partiamo dagli Stati Uniti, dove una ragazza di 16 anni della California, che era incinta, è stata investita e uccisa dall’uomo che aveva una relazione sessuale con sua sorella 15enne. Kaylie Corona aveva deciso di confrontarsi vis à vis con l’uomo, un ragazzo di 19 anni, una volta che lui ha riaccompagnato la sorella minore a casa. Ma lui è scappato a tutta velocità con la macchina, investendo la vittima. La futura mamma è stata portata d’urgenza in ospedale dove alla fine è morta per le ferite, tuttavia i dottori sono riusciti a salvare la sua bambina, che la famiglia ha voluto chiamare Elena.

Spostiamoci in Sud America. Un pullman con a bordo 75 persone è precipitato in un burrone a Città del Guatemala. I morti sono almeno 54. I vigili del fuoco locali hanno recuperato i corpi di tutte le vittime. “Stiamo cercando di salvare le altre persone rimaste intrappolate” ha detto Mynor Ruano, portavoce dei vigili del fuoco della città. Il presidente del Paese, Bernardo Arévalo, ha dichiarato il lutto nazionale.

Passiamo all’Africa. In Uganda, nel villaggio di Kakooola, è stato ucciso un uomo che ha provato insieme ad altri a riesumare il corpo di un cittadino britannico, morto il 4 febbraio al New Mulago Hospital. Allertati dal rumore, i residenti si sono mobilitati rapidamente sul luogo della sepoltura, riuscendo ad arrestare i sospettati prima che fosse chiamata la polizia. L’uomo è stato duramente picchiato dalla folla inferocita. Le autorità, dopo il caso, hanno invitato le comunità a evitare di farsi giustizia da sole.

Dall’India arriva invece la notizia della morte del compagno della presentatrice australiana Kay McGrath. Quest’ultima si trovava lì in vacanza con il fidanzato, Richard Moore, morto per un infarto. “Ho delle notizie devastanti da condividere con voi, cari amici. Il mio caro fidanzato e anima gemella Richard è morto dopo aver avuto un infarto improvviso e totalmente inaspettato ad Agra, in India”, ha scritto su Instagram McGrath.

Concludiamo con in Regno Unito. Una donna è stata trovata morta dopo che un uomo è stato avvistato dai vicini mentre cercava di entrare forzatamente in un appartamento nella zona ovest di Londra. La donna di 36 anni è stata trovata con una ferita alla testa nell’appartamento di Coulter Road poco prima delle 22:15 di domenica, ha riferito la polizia. Per quello che sembra essere proprio un omicidio, al momento è stato arrestato un uomo di 38 anni.